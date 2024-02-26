ВСП ставит «на паузу» признание итогов конкурса на должность генпрокурора

Заседание Высшего совета прокуроров (ВСП) в понедельник, 26 февраля, на котором должны были быть утверждены результаты публичного конкурса по отбору кандидата на должность генпрокурора, перенесено на среду, 28 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии