Apple получила патент на MacBook с двумя дисплеями, виртуальной клавиатурой и возможностью беспроводной зарядки iPhone

Бюро по патентам и товарным знакам США выдало компании Apple патент на MacBook с двумя дисплеями, виртуальной клавиатурой, заменяющей традиционную клавиатуру, а также возможностью беспроводной зарядки iPhone.
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