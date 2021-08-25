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Apple получила патент на MacBook с двумя дисплеями, виртуальной клавиатурой и возможностью беспроводной зарядки iPhone

Apple получила патент на MacBook с двумя дисплеями, виртуальной клавиатурой и возможностью беспроводной зарядки iPhone

Бюро по патентам и товарным знакам США выдало компании Apple патент на MacBook с двумя дисплеями, виртуальной клавиатурой, заменяющей традиционную клавиатуру, а также возможностью беспроводной зарядки iPhone.

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