Revolut заявляет, что делистинг USDT затронет только ЕЭЗ и Швейцарию

Revolut заявила, что делистинг USDT не затронет всех клиентов в глобальном масштабе. Делистинг затронет клиентов Revolut в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Швейцарии, в то время как на других рынках поддержка стейблкоина продолжится.