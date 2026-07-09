Revolut заявляет, что делистинг USDT затронет только ЕЭЗ и Швейцарию

Revolut заявила, что делистинг USDT не затронет всех клиентов в глобальном масштабе. Делистинг затронет клиентов Revolut в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Швейцарии, в то время как на других рынках поддержка стейблкоина продолжится.
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