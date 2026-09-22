Нужна коалиция до 15 стран, готовых воевать с Россией вне НАТО – британский русофоб

В Европе вне альянса НАТО может быть сформирована коалиция, состоящая из полутора десятков наиболее «ястребиных» стран, готовых коллективно воевать с Россией.
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