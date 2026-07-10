Зеленский анонсировал реформу штурмовых войск ВСУ после скандала с полком «Скала»

Зеленский пообещал реформу после гибели бойцов полка «Скала».Масштабные преобразования в штурмовых частях ВСУ инициированы на фоне общественного резонанса вокруг высокого уровня смертности в элитном подразделении.
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