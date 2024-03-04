В Иркутске построят детскую больницу за 16 млрд рублей

В Иркутске ведется подготовка к строительству корпуса областной детской клинической больницы, которая ознаменует значительный прорыв в оказании педиатрической помощи на территории региона и за его пределами.
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