Психолог объяснила, как провести первый рабочий день после праздников

Начинать нужно с обмена впечатлениями Первый рабочий день после праздников стоит начать с обмена впечатлениями, рассказала RT эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.
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