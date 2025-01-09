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Петербургский дневник

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Психолог объяснила, как провести первый рабочий день после праздников

Психолог объяснила, как провести первый рабочий день после праздников

Начинать нужно с обмена впечатлениями Первый рабочий день после праздников стоит начать с обмена впечатлениями, рассказала RT эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

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