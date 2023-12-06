Глава офиса Зеленского анонсировал принятие "важных законов"

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре с главой венгерского МИД Петеру Сийярто сообщил, что верховная рада Украины готовится принять ряд "важных законов".
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