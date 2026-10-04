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Мировое обозрение

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МО РФ сообщило о поражении двух сухогрузов близ Одессы

МО РФ сообщило о поражении двух сухогрузов близ Одессы

Главное в тезисах: Тезис 1: Минобороны РФ официально подтвердило поражение двух сухогрузов в северо-западной части Чёрного моря, следовавших в порт Одессы с военными грузами.

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