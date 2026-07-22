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ТАСС

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В Сергиевом Посаде девушка за час обокрала три магазина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в торговом центре подмосковного Сергиева Посада 25-летнюю девушку, обокравшую за час три магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Московской области.

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