В Сергиевом Посаде девушка за час обокрала три магазина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в торговом центре подмосковного Сергиева Посада 25-летнюю девушку, обокравшую за час три магазина, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)