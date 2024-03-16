Boeing 737 приземлился в США с оторванной обшивкой

Во время полёта не было никаких предупреждений о ЧП.фото: wikipedia.org/ero Icarus from Zürich--> Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в городе Медфорд штата Орегон без внешней панели.
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