"На русских нападать, наверное, не надо": Шутка превратится в трагедию для всех?

Будет ли открытая война между Россией и Западом? Вопрос не в том, будет ли, вопрос в том — когда? Именно эту идею западные пропагандисты каждый день транслируют своему обществу, настраивая его против русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии