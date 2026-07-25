Мост через реку Куда в Приангарье отремонтировали по нацпроекту

Ремонт моста через реку Куда на 65,9 км автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово в Эхирит-Булагатском районе завершается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе областного правительства.
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