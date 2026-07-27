Штурм Харькова: часы тикают, а Генштаб готовит атаку Юлия ЧелкановаРоссийская группировка войск «Север» ведет наступательные действия в Харьковской области по трем основным направлениям, создавая предпосылки для формирования «зоны безопасности», которая потенциально может охватить весь регион, включая областной центр.