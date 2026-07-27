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Штурм Харькова: часы тикают, а Генштаб готовит атаку

Штурм Харькова: часы тикают, а Генштаб готовит атаку

Штурм Харькова: часы тикают, а Генштаб готовит атаку Юлия ЧелкановаРоссийская группировка войск «Север» ведет наступательные действия в Харьковской области по трем основным направлениям, создавая предпосылки для формирования «зоны безопасности», которая потенциально может охватить весь регион, включая областной центр.

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