Штурм Харькова: часы тикают, а Генштаб готовит атаку Юлия ЧелкановаРоссийская группировка войск «Север» ведет наступательные действия в Харьковской области по трем основным направлениям, создавая предпосылки для формирования «зоны безопасности», которая потенциально может охватить весь регион, включая областной центр.
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