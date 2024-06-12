Сенатор Пушков: война НАТО с РФ становится для Запада возможной и допустимой

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что настойчивый нарратив о якобы приближающейся войне НАТО с Россией указывает на развитие логики эскалации и факт того, что у руководителей Запада "плохо с мозгами" и исчезает чувство самосохранения.