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Узбекский судья о том, как вызвал гнев Анри на матче Франции: «Тьерри можно понять. Даже я был возмущен»

Узбекский судья о том, как вызвал гнев Анри на матче Франции: «Тьерри можно понять. Даже я был возмущен»

Узбекский арбитр Ильгиз Танташев в интервью корреспондентам Sport24 Борису Королеву и Сергею Козлову рассказал, как судил матч сборной Франции на Олимпийских играх и вызвал гнев главного тренера национальной команды Тьерри Анри.

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