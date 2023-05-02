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Южноуральцы не готовы брать местные туры без кешбэка

Южноуральцы не готовы брать местные туры без кешбэка

Родители стали отказываться даже от детских поездок из-за высоких цен. О предстоящем летнем отдыхе с президентом Челябинской ассоциации туристических организаций Инной Лободой поговорили корреспонденты «Южноуральской панорамы».

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