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Орловские новости

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Орловская область изменила распределение школьных субсидий на 2026–2028 годы

Орловская область изменила распределение школьных субсидий на 2026–2028 годы

На модернизацию школьных систем в Орловской области в 2026-2027 годах выделят 604,7 млн рублей. Урицкий район получит наибольшую сумму — 221,4 млн рублей за два года.

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