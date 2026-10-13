Орловская область изменила распределение школьных субсидий на 2026–2028 годы

На модернизацию школьных систем в Орловской области в 2026-2027 годах выделят 604,7 млн рублей. Урицкий район получит наибольшую сумму — 221,4 млн рублей за два года.
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