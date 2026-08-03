Русский космос протягивает ножки по одежке: Без прежних амбиций и без замаха на Луну

Академик Игорь Маринин: Новые ракеты нам вроде как и не нужны пока, а понадобятся — сделаем Михаил Зубов Фото: Bill Ingalls/Nasa/Global Look Press Материал комментируют: Игорь Маринин В последних числах июля американцы впервые осуществили успешный пуск самой тяжёлой ракеты в мире — Super Heavy V-3.