В Киеве ликвидировали американский завод дронов: реакция "партнеров" будет?

Российский удар впервые уничтожил предприятие американского производителя дронов на Украине В результате ночных ударов по Киеву 29–30 июля было уничтожено предприятие компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр.
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