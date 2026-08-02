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Царьград

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Gazzettino: В Италии зафиксировали зависимость от ИИ

Gazzettino: В Италии зафиксировали зависимость от ИИ

В Италии впервые зафиксирован случай зависимости от искусственного интеллекта. Вера Никишина из Пироговского Университета сообщила, что постоянное взаимодействие с ИИ может нарушить социальную адаптацию и усилить тревожность.

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