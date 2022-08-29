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В Курганской области оперативники задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве жителя Челябинской области

Накануне в городе Кургане оперативниками задержан 30-летний несудимый житель Челябинской области, причастный к совершению мошеннических действий в отношении пенсионеров.

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