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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

5 Простых Привычек, Которые Делают Нас Стройнее

Поддерживать хорошую фигуру довольно просто — достаточно просто выработать эти несложные привычки. Научно доказанный факт: среднестатистическая женщина к 40 годам тратит на диеты 308 недель — почти 6 лет! — а суммарный вес, сброшенный с их помощью, составляет 160 килограммов.

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