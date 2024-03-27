5 Простых Привычек, Которые Делают Нас Стройнее

Поддерживать хорошую фигуру довольно просто — достаточно просто выработать эти несложные привычки. Научно доказанный факт: среднестатистическая женщина к 40 годам тратит на диеты 308 недель — почти 6 лет! — а суммарный вес, сброшенный с их помощью, составляет 160 килограммов.
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