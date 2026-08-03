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«Три года с монстром» — что стоит за новым разрывом Гуфа и Разият Салаховой

«Три года с монстром» — что стоит за новым разрывом Гуфа и Разият Салаховой

Еще недавно история 46-летнего рэпера Гуфа и 28-летней Разият Салаховой казалась движением к свадьбе.

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