Утверждение о том, что красное вино защищает организм от радиации, не имеет доказательной базы. Об этом заявил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
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