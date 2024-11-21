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Более 330 единиц спецтехники участвует в учение «Зима-2024» в Актау

Более 330 единиц спецтехники участвует в учение «Зима-2024» в Актау

Сегодня, 21 ноября, в Актау начались республиканские командно-штабные учения «Зима-2024». Аким области Нурдаулет Килыбай принял участие в строевом показе учений,  ознакомился с готовностью органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период.

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