Более 330 единиц спецтехники участвует в учение «Зима-2024» в Актау

Сегодня, 21 ноября, в Актау начались республиканские командно-штабные учения «Зима-2024». Аким области Нурдаулет Килыбай принял участие в строевом показе учений, ознакомился с готовностью органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период.