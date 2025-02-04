Пашинян: поражение в Карабахе дало возможность иметь независимую страну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Вашингтоне с представителями местной армянской общины заявил, что поражение во время военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года позволило "иметь независимую и суверенную страну".
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