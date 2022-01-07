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Глава Пентагона заявил о связи вакцинации и формы течения COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о связи вакцинации от и формы течения коронавируса. По его словам, благодаря прививкам и ревакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.

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