Кто и зачем создавал негативный образ НКВД? Кому выгодны мифы?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Часто вкидывают информацию сколько И.В.Сталин убрал своих соратников по партии, революционеров. Но ни кто не хочет рассекретить его архивы на которые в очередной раз наложили грив секретно. А кто были его соратники? Определенная часть которая попала на Лубянку была там для того чтобы средства которые перечисляли спонсоры и лежали на их счетах, как и сейчас у наших политиков, чиновников, двойные и более гражданства имеют, активы и недвижимость с семьями за рубежом., такая же ситуация была и с рядом соратников И.В.Сталина, так там они все рассказали и были у них изъята загранпаспорта, продана зарубежная недвижимость, средства с четов вернули или оплачивали ими необходимые стране станки, оборудование и т.д. Так от что поступал не правильно? Это не эта власть когда ворье выезжает за пределы России обворовав народ...