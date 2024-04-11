Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто и зачем создавал негативный образ НКВД? Кому выгодны мифы?

Кто и зачем создавал негативный образ НКВД? Кому выгодны мифы?

Сегодня мы живём в удивительное время, когда пытаются подменить понятия, растоптать историческую память и постепенно подмешать в головы людям опасные ингредиенты, которые впоследствии помогут взойти разрушительным идеями для нашей страны.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Часто вкидывают информацию сколько И.В.Сталин убрал своих соратников по партии, революционеров. Но ни кто не хочет рассекретить его архивы на которые в очередной раз наложили грив секретно. А кто были его соратники? Определенная часть которая попала на Лубянку была там для того чтобы средства которые перечисляли спонсоры и лежали на их счетах, как и сейчас у наших политиков, чиновников, двойные и более гражданства имеют, активы и недвижимость с семьями за рубежом., такая же ситуация была и с рядом соратников И.В.Сталина, так там они все рассказали и были у них изъята загранпаспорта, продана зарубежная недвижимость, средства с четов вернули или оплачивали ими необходимые стране станки, оборудование и т.д. Так от что поступал не правильно? Это не эта власть когда ворье выезжает за пределы России обворовав народ...
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2 час.
Александр Павлов
Потому что они ненавидели всё то, что им мешало наживаться на других.
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35 мин.
Александр Павлов
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30 мин.

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