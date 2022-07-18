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Создан “кристалл времени”, циклически меняющий состояние без потребления энергии

Создан “кристалл времени”, циклически меняющий состояние без потребления энергии

Не проходит и дня, чтобы не появилось какое-нибудь открытие или изобретение, от которого хочется воскликнуть: “Это всё меняет!”  Вот и новое исследование физиков из Гугл (да-да – Google!) может в недалеком будущем изменить очень многое в нашей жизни.

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