Создан “кристалл времени”, циклически меняющий состояние без потребления энергии

Не проходит и дня, чтобы не появилось какое-нибудь открытие или изобретение, от которого хочется воскликнуть: “Это всё меняет!” Вот и новое исследование физиков из Гугл (да-да – Google!) может в недалеком будущем изменить очень многое в нашей жизни.