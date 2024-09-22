Приложение Windows выйдет для iPhone и Android. Для рабочих и школьных учетных записей

Потоковая передача копии Windows теперь доступна практически на любом устройстве\u000D\u000AMicrosoft анонсировала выпуск нового приложения Windows, которое позволяет пользователям запускать копию операционной системы Windows на различных устройствах, включая iPhone, Mac, Android, а также на ПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии