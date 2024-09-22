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    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Приложение Windows выйдет для iPhone и Android. Для рабочих и школьных учетных записей

Приложение Windows выйдет для iPhone и Android. Для рабочих и школьных учетных записей

Потоковая передача копии Windows теперь доступна практически на любом устройстве\u000D\u000AMicrosoft анонсировала выпуск нового приложения Windows, которое позволяет пользователям запускать копию операционной системы Windows на различных устройствах, включая iPhone, Mac, Android, а также на ПК.

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