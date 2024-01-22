Изолирует раковую опухоль: новый российский препарат помогает бороться с раком Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые совершают прорыв в борьбе с раком, разрабатывая новое лекарство, способное остановить деление клеток вокруг опухоли.
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