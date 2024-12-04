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От имени пропавшей экс-жены у Гогена Солнцева вымогают деньги

От имени пропавшей экс-жены у Гогена Солнцева вымогают деньги

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что шоумен Гоген Солнцев поделился с изданием «СтарХит» тревожной новостью о том, что его жена Полина получила странное сообщение от Екатерины Терешкович, которая является пенсионеркой и экс-супругой Гогена.

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