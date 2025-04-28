⚡️ За 10 лет в Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, продолжается строительство еще пяти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ За 10 лет в Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, продолжается строительство еще пяти.