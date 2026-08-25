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Портативная ветряная турбина Ventyra R1 заряжает смартфон за полчаса и помещается в рюкзак

Портативная ветряная турбина Ventyra R1 заряжает смартфон за полчаса и помещается в рюкзак

Портативные и самодельные энергетические технологии набирают популярность. Всё больше людей устанавливают солнечные батареи на балконах, создают домашние аккумуляторы и, в целом, ищут альтернативы обычной электросети.

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