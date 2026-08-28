Депутат Смолин предложил условия для отказа от дарения цветов

Депутат Олег Смолин выступил против обязательной отмены традиции дарить цветы учителям 1 сентября. Он поддерживает инициативу "Дети вместо цветов" при условии, что учитель получает хотя бы один букет, семьи не обязаны участвовать, и деньги гарантированно идут нуждающимся.
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