Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Без раздачи обильных 3.14здюлей, тут не обойтись, это однозначно.Политолог Кортуно...
  • Sergiy Che
    Лавров до слёз довёл фрау.... бедняжко....Встреча глав МИД ...
  • Вячеслав Пронин
    Отдельные эксперты полагали,что визит Бербок будет строится на требованиях и конфронтации,но речь ее вполне разумна в...Бербок заявила о ...

Мотострелковые подразделения Западного военного округа проводят учения в Ленинградской области

Мотострелковые подразделения Западного военного округа проводят учения в Ленинградской области

В тренировках принимают участие более 2000 военных, сообщила пресс-служба ЗВО. Мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения тренируются в вождении и стрельбе из вооружения танков Т-72Б3, а также многоцелевых легкобронированных тягачей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх