Мотострелковые подразделения Западного военного округа проводят учения в Ленинградской области

В тренировках принимают участие более 2000 военных, сообщила пресс-служба ЗВО. Мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения тренируются в вождении и стрельбе из вооружения танков Т-72Б3, а также многоцелевых легкобронированных тягачей.