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Кевин Дюрэнт: «Хочу поработать генменеджером сборной на одной из Олимпиад»

У форварда Кевина Дюрэнта много планов на жизнь после профессионального баскетбола, хоть он еще и не готов к завершению игровой карьеры.

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