Директор Аллы Пугачевой подтвердила ее возвращение в Россию, но не сказал зачем

Елена Чупракова, директор Аллы Пугачевой, подтвердила СМИ возвращение Аллы Пугачевой в Россию.Очевидцы заметили Аллу Пугачеву, прикрывающуюся платком, 2 ноября во время пересечения програнперехода из Эстонии в Псковскую область.
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