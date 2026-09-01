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Боль в кости, которая не проходит ночью: врач‑онколог ВОНКОЦ рассказал об остеосаркоме — редкой, но агрессивной опухоли

Боль в кости, которая не проходит ночью: врач‑онколог ВОНКОЦ рассказал об остеосаркоме — редкой, но агрессивной опухоли

Остеосаркома — злокачественная опухоль, которая развивается прямо из костной ткани.1 сентября. /MEDIA TALK/.

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