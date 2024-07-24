Сапёры ФСБ готовят робота для проверки взорванной машины на севере Москвы

Москва, 24 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Сапёры Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проверят взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser с помощью робота, которого специалисты готовят к работе на месте происшествия, сообщил 24 июля телеканал RT.
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