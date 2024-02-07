Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

На северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиникиМэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что в январе 2024 года открылись две поликлиники, расположенные на северо-востоке и юге Москвы.
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