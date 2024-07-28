Почему мигранты чувствуют себя как хозяева: одной депортации недостаточно

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Леонид Ла Рошель

Пора понять нашим руководителям, что ситуация потребует очень нетолерантного решения. Средневековость в этих "незаменимых специалистах" не вытравили даже во времена Советской власти, она тогда мимикрировала, а сейчас за 30 лет самостийности опять вылезла в полный рост. Байство они воспринимают, как единственный способ правления - чтобы ты подчинялся, тебя должны 3,14здить. И наоборот. Если не 3,14здищь ты, будут пытаться 3,14здить тебя и самоутверждаться за твой счёт, что и увидели в 90-ых. Это образное выражение, но весьма приближенное к реальности. Вровень рядом мирно жить - не получится. Уговоры, договоры, переговоры - это как знак слабости - только принуждение, способы на выбор! Проверено еще в "благословенные, спокойные годы" службы в СА. Психология примитивная, почти пещерная, НО!!, сцуко, рабочая. Это те "ну с виду люди", которым лучше, быстрее и качественнее доходит через 3,14здюлину... вместо тысячи слов. Ни разу не Жириновский, да и не надо быть таким провидцем, чтобы понять - если не предпринять жесткие меры сейчас, позже ситуация выйдет из под контроля, и скорее всего, это раскачивают "наши западные партнёры", а нам сейчас это "очень не вовремя", с ушлёпками-бандерлохами разобраться бы. Понятно, что Росгвардию создавали с прицелом на эти проблемы, но в восточных мудростях всегда считалось, что лучший выигранный бой - это тот, которого удалось избежать. Пока не поздно...