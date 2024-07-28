Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему мигранты чувствуют себя как хозяева: одной депортации недостаточно

Почему мигранты чувствуют себя как хозяева: одной депортации недостаточно

Проблема мигрантов в России стоит остро и нуждается в кардинальных изменениях. Госдума и профильные комитеты заняты разработкой десятков законопроектов, контролирующих пребывание приезжих в стране и упрощающих работу с ними, в том числе, их выдворение на родину.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пора понять нашим руководителям, что ситуация потребует очень нетолерантного решения.  Средневековость в этих &quot;незаменимых специалистах&quot; не вытравили даже во времена Советской власти, она тогда мимикрировала, а сейчас за 30 лет самостийности опять вылезла в полный рост. Байство они воспринимают, как единственный способ правления - чтобы ты подчинялся, тебя должны 3,14здить. И наоборот. Если не 3,14здищь ты, будут пытаться 3,14здить тебя и самоутверждаться за твой счёт, что и увидели в 90-ых. Это образное выражение, но весьма приближенное к реальности.  Вровень рядом мирно жить - не получится. Уговоры, договоры, переговоры - это как знак слабости - только принуждение, способы на выбор!  Проверено еще в &quot;благословенные, спокойные годы&quot; службы в СА. Психология примитивная, почти пещерная, НО!!, сцуко, рабочая. Это те &quot;ну с виду люди&quot;, которым лучше, быстрее и качественнее доходит через 3,14здюлину... вместо тысячи слов. Ни разу не Жириновский, да и не надо быть таким провидцем, чтобы понять - если не предпринять жесткие меры сейчас, позже ситуация выйдет из под контроля, и скорее всего, это раскачивают &quot;наши западные партнёры&quot;, а нам сейчас это &quot;очень не вовремя&quot;, с  ушлёпками-бандерлохами разобраться бы. Понятно, что Росгвардию создавали с прицелом на эти проблемы, но в восточных мудростях всегда считалось, что лучший выигранный бой - это тот, которого удалось избежать. Пока не поздно...
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18 час.
Валерий Дюков
да гос дума поняла что скоро придут в думу мигранты и как большивиуи сделают ультиматум временному правительству сдать свои кресла и свои доходы что заработали непосильным трудом. вот и забегали чуствуют конец своим богатствам...
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18 час.
Александр Маркитанов
походу не поняла, раз мер не принимает
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17 час.

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