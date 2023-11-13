Байден намеревается надавить на Си Цзиньпина по Ирану на встрече АТЭС на следующей неделе

Байдену предстоит "жесткий разговор" с лидером КНР, пишет Politico. Президент США собирается обсудить с Си Цзиньпином роль КНР в эпидемии передозировки опиатами в США, а также поддержку Пекина России и его связи с Ираном.
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