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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Мы уедем, а вы без нас пропадёте!»: таджики в Петербурге недовольны установкой камер, настроенных на выявление мигрантов

«Мы уедем, а вы без нас пропадёте!»: таджики в Петербурге недовольны установкой камер, настроенных на выявление мигрантов

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Комментарии
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Виктор Борисов
По данным на начало 2025 года, русские в Литве составляют 4,5% населения страны. Это третья по численности этническая группа в стране и вторая по численности после литовцев, национальное меньшинство. Русские составляют большинство в городе Висагинас (55,5%), а также являются значительной по величине группой населения в Клайпеде (19,7%), Зарасае (23,6%), Вильнюсе (12%). В Литве насчитывается 28 русскоязычных школ, в которых обучаются около 17 500 человек. С 2022 года в стране ведутся дискуссии о необходимости запретить преподавание русского языка. ...Так  что Вы  батенька  не  только  врунишка..а  еще и пи...бол
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4 час.
Виктор Борисов
А  ему  за  это платят    он формирует &quot;общественное  дружбанародное&quot;   мнение........только что звонил  своему бывшему сослуживцу.в Вильнюс   он  русский  .остался там после развала союза и армии    ...вид на жительство имеет   гражданство России
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4 час.
Aleksandr Sobolev
А вот еще одно ваше вранье!😵‍💫 &quot;ваша цитата - &quot; Я до 7 лет ни одного литовца в Вильнюсе не видал!&quot; 😀 А теперь обратимся к официальным данным - По данным, собранным местной администрацией, в 1909 году из 205 250 жителей города было 77 500 (37,8 %) поляков, 75 520 (36,8 %) евреев, 2 453 (1,2 %) литовцев, 7 158 (3,5 %) лиц других национальностей, а также 37 341 (18,2&amp;%) русских православных, 5 236 (2,5 %) русских старообрядцев и 42 русских иного вероисповедания. По данным переписи населения 1931 года, поляков в городе было 65,9 % (128,6 тыс. человек), евреев 28 % (54,6 тыс. человек), русских 3,8 % (7,4 тыс. человек), белорусов 0,9 % (1,7 тыс. человек), литовцев 0,8 % (1579 человек), немцев 0,3 % (600 человек), украинцев 0,1 % (200 человек), других 0,2 % (примерно 400 человек). По приблизительным данным на начало 1940 года в городе насчитывалось 39,3 % поляков, 34,2 % евреев, 19,2 % литовцев, 4,5 % белорусов и русских, 1,7 % представителей других национальностей. 🧐 По переписи 1970 года в Вильнюсе -  литовцы составляли 42,8 %, русские — 24,5 %, поляки — 18,3 %, белорусы — 6,5 %. В 1997 в Вильнюсе насчитывалось 138 караимов, появившихся в Литве одновременно с татарами в конце XIV века. 🤣 Так как вы не видели в детстве в Вильнюсе не одного литовца? ВЫВОД? А ОН ПРОСТ - ВЫ ГРЯЗНЫЙ ТУПОЙ МЕРЗКИЙ ЛЖЕЦ!!! И это не оскорбление а лишь констатация Факта!
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4 час.
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