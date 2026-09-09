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Бывшая и нынешняя возлюбленная Неймара встретились на кухне в кулинарном шоу и вместе испекли хлеб с начинкой

Бывшая девушка и нынешняя жена Неймара встретились и устроили совместную готовку. Кэрол Дантас, мать старшего сына футболиста Дэви Лукки, стала гостьей кулинарного шоу Бруны Бьянкарди на YouTube.

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