ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков террористических группировок в САР. Об этом сообщил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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