Харрис: США никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера

Соединенным Штатам никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера. Соответствующую точку зрения озвучила вице-президент страны, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии