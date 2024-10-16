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Харрис: США никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера

Харрис: США никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера

Соединенным Штатам никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера. Соответствующую точку зрения озвучила вице-президент страны, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

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Сергей Хоружик
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