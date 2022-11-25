Россиянам назвали размер индексации пенсий с 1 января

Российским пенсионерам каждый год повышают выплаты в зависимости от инфляции в стране. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам пособия будут проиндексированы на 4,8%, сообщает «Интерфакс».