Народные Новости

886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Они типа с пиндосами своё новое ООН сделают?? С блэкджеком и шлюхами??...)))Верховная рада ан...
  • Надежда
    Да понимает все реально зелевовка, просто ему приказано говорить о "возврате", вот он пару дорожек занюхает и вперед,...Сатановский посов...
  • Сергей
    Этого гаденыша вообще нельзя пускать в Россию! Пусть этот "старпер-соловей"  поет  гейропе!Адвокат Макаревич...

Россиянам назвали размер индексации пенсий с 1 января

Россиянам назвали размер индексации пенсий с 1 января

Российским пенсионерам каждый год повышают выплаты в зависимости от инфляции в стране. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 января 2023 года неработающим пенсионерам пособия будут проиндексированы на 4,8%, сообщает «Интерфакс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх