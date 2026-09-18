Сотрудники ФСБ задержали 47-летнего смолянина-блогера

Активный пользователь интернета, родом из смоленского райцентра, призывал к расправам над кавказцами и среднеазиатами Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности пресекли противоправная деятельность 47-летнего смолянина, приверженца праворадикальной идеологии, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым